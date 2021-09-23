Ретушь фото

Предоставляю качественную ретушь любого типа:

цветокоррекция, удаление предметов с фото, ретушь кожи, пластика, коррекция волос и фигуры, предметная ретушь, чистка от грязи, обтравка фона, устранение дефектов одежды, поп-арт портрети др.

Опыт работы в ретуши около 3- х лет.

Цена зависит от объема работы и сложности.

Улучшу фотографии вашей недвижимости (номеров в отелях, квартир, домов и другое).

• цветокоррекция фотографии

• коррекция освещения и теней

• ретушь изображения (удаление пятен, царапин, других дефектов)

• замена любых поверхностей (стен, текстур пола, мебели)

• добавление других предметов интерьера или иных объектов (вазы с цветами, картины и прочее)

Учту все ваши пожелания))

Жду ваши фото!))

Нужно для заказа:

От вас одна (или несколько, на выбор) фотография в хорошем качестве. Опишите ваши пожелания и предпочтения по портрету.