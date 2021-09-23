Предоставляю качественную ретушь любого типа:
цветокоррекция, удаление предметов с фото, ретушь кожи, пластика, коррекция волос и фигуры, предметная ретушь, чистка от грязи, обтравка фона, устранение дефектов одежды, поп-арт портрети др.
Опыт работы в ретуши около 3- х лет.
Цена зависит от объема работы и сложности.
Улучшу фотографии вашей недвижимости (номеров в отелях, квартир, домов и другое).
• цветокоррекция фотографии
• коррекция освещения и теней
• ретушь изображения (удаление пятен, царапин, других дефектов)
• замена любых поверхностей (стен, текстур пола, мебели)
• добавление других предметов интерьера или иных объектов (вазы с цветами, картины и прочее)
Учту все ваши пожелания))
Жду ваши фото!))
Нужно для заказа:
От вас одна (или несколько, на выбор) фотография в хорошем качестве. Опишите ваши пожелания и предпочтения по портрету.