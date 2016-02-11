kenguru_05

Ольга kenguru_05

 
31 годРоссия/Тверь
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Видеомонтаж

Начинающий фрилансер в сфере видеомонтажа. 

Я - непрофессиональный специалист, я нигде не обучалась и не проходила никаких курсов. Я - самоучка, которой просто в удовольствие создавать что-то приятное. 

В основном все мои работы из личного архива, и хотелось бы опробовать свои навыки на создании видео для других людей. 

Я - не профессионал, поэтому пока что готова выполнять заказы бесплатно или на Ваше усмотрение. Вы ничего не теряете, а я приобретаю опыт.

Работаю в Adobe Premiere Pro CC и iMovie.

Портфолио выложу в скором времени. 