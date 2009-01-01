Профессиональный опыт:

01.2009- Уральский государственный горный университет

Сфера деятельности: Образовательные услуги

Должность: Руководитель проекта он-лайн олимпиады «Путь к успеху» (http://game.1vuz.ru)

 Определение текущих целей и задач проекта.

 Составление плана по подготовке и внедрению нового проекта.

 Определения количества и оценка стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ.

 Оценка стоимости и определение бюджета проекта.

 Разработка детального плана бизнес-плана.

 Контроль выполнения графика реализации проекта.

 Поиск партнеров олимпиады.

 Рекламная компания проекта.

 Организация праздничных мероприятий на этапах игры, для участников олимпиады.

12.2008 - Уральский государственный горный университет

Сфера деятельности: Образовательные услуги

Должность: Выпускающий редактор сайта

 Организация и проведение мероприятия;

 Составление концепции мероприятия;

 Составление и соблюдение бюджета мероприятия;

 Составление базы для рассылки приглашений на мероприятия;

 Отслеживание соблюдения графика подготовки и продвижения мероприятия;

 Подбор ресурсов для работы по организации мероприятия;

 Написание инструкций и регламентов для членов рабочей группы;

 Подготовка проектной документации (коммерческих предложений, бюджета, плана-графика, технических заданий подрядчикам и пр.);

 Работа с деловой программой мероприятия (работа со сми, приглашение vip гостей, отслеживание результатов);

 Работа с подрядчиками и заказчиками;

 Организация работы на мероприятии;

 Составление отчета.

11.2007 – Уральский государственный горный университет

Сфера деятельности: Образовательные услуги

Должность: Редактор газеты «ИЗЮМ»

Основные обязанности:

 Подготовка и выпуск номера;

 Участие в разработке технического оформления номера;

 Продажа рекламных мест

 Написание тематических статей

 Планирование номера

Личностные качества:

Активная жизненная позиция, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума, системное мышление, организаторские способности, легкообучаем, готовность к ненормированному рабочему графику, умение выходить из трудных ситуаций, навыки ведения переговоров на уровне vip клиентов.

Дополнительная информация: англ. язык на уровне чтения, уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Access, CorelDRAW, Adobe Photoshop и тд.).