Профессиональный опыт:
01.2009- Уральский государственный горный университет
Сфера деятельности: Образовательные услуги
Должность: Руководитель проекта он-лайн олимпиады «Путь к успеху» (http://game.1vuz.ru)
Определение текущих целей и задач проекта.
Составление плана по подготовке и внедрению нового проекта.
Определения количества и оценка стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ.
Оценка стоимости и определение бюджета проекта.
Разработка детального плана бизнес-плана.
Контроль выполнения графика реализации проекта.
Поиск партнеров олимпиады.
Рекламная компания проекта.
Организация праздничных мероприятий на этапах игры, для участников олимпиады.
12.2008 - Уральский государственный горный университет
Сфера деятельности: Образовательные услуги
Должность: Выпускающий редактор сайта
Организация и проведение мероприятия;
Составление концепции мероприятия;
Составление и соблюдение бюджета мероприятия;
Составление базы для рассылки приглашений на мероприятия;
Отслеживание соблюдения графика подготовки и продвижения мероприятия;
Подбор ресурсов для работы по организации мероприятия;
Написание инструкций и регламентов для членов рабочей группы;
Подготовка проектной документации (коммерческих предложений, бюджета, плана-графика, технических заданий подрядчикам и пр.);
Работа с деловой программой мероприятия (работа со сми, приглашение vip гостей, отслеживание результатов);
Работа с подрядчиками и заказчиками;
Организация работы на мероприятии;
Составление отчета.
11.2007 – Уральский государственный горный университет
Сфера деятельности: Образовательные услуги
Должность: Редактор газеты «ИЗЮМ»
Основные обязанности:
Подготовка и выпуск номера;
Участие в разработке технического оформления номера;
Продажа рекламных мест
Написание тематических статей
Планирование номера
Личностные качества:
Активная жизненная позиция, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума, системное мышление, организаторские способности, легкообучаем, готовность к ненормированному рабочему графику, умение выходить из трудных ситуаций, навыки ведения переговоров на уровне vip клиентов.
Дополнительная информация: англ. язык на уровне чтения, уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Access, CorelDRAW, Adobe Photoshop и тд.).