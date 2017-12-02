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Немного о себе: работа моя заключается в том что я записываю, и обрабатываю звуковые файлы для компании, это акции, информационные блоки, информирование о плановых работах.. Я не профессиональный диктор, но я каждый день над этим работаю.

Мечтой является озвучивание компьютерных игр, это то что меня вдохновляет, и заставляет творить, вживаться в роль того или иного героя/персонажа..

Портфолио буду пополнять, буду рад сотрудничать в любой творческой сфере =)