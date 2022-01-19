Опыт работы с контентом 3 года на самые разные тематики: компьютеры, телефоны, климатическая техника, бытовая техника, зоотовары, шины.

Хорошо знаком с программами: Adobe Photoshop, Sony Vegas, Word/Excel.

Работал в основном на индивидуальных CMS, но они по принципу работы все одинаковые, поэтому быстро разберусь с вашей CMS.

Есть опыт работы на платформе FOKS.

Так же знаком с такими маркетплейсами: ROZETKA, PROM.

В основном моя работа заключалась в заполнение большого объема товаров путём копирования с похожего сайта. Касательно самих карточек, это было

создание карточки с нуля и направление её по категориям и присвоению нужных

фильтров. Уникальные описания не делал, но если нужно, сделаю. Примерное

количество создаваемых товаров в день зависело от сложности, но этот показатель

варьировался от 40 до 100 в день.