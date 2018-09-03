Доброго времени суток!
Меня зовут Владимир, я амбициозный и хорошо мотивированный человек, владеющий как чистым дизайном, так и большинством современных технологий для создания качественных сайтов.
Профессиональный опыт работы в IT индустрии более 5 лет.
Front-end скилы:
- Адаптивная верстка сайтов любой сложности
- HTML5, SCSS, CSS3
- JavaScript (ES6 + Babel)
- JQuery
- Bootstrap
- Адаптация сайтов под все устройства (Responsive web design)
- Создание красивой анимации с помощью JS + CSS, JS + GSAP + CSS
- Gulp, Grunt, Webpack
- Работа с SVG, анимация SVG c помощью библиотеки Snapsvg
- Настройка счетчиков аналитики Google Analytics, Yandex Metrika, Google Tag Manager, настройка целей
- Настройка электронной коммерции Google
- Прочие правки и доработки по сайту
- PHP
- MySQL
- Git
- Cron
- Любые виды парсеров
- Натяжка сайтов на CMS (Список CMS с которыми работаю описан ниже)
- Подключение форумов на сайт
- Подключение платежных систем
- Перенос сайта на другой домен/хостинг
- Прочие правки и доработки по сайту
- Генерация Xml фидов для Google Merchant и др.
- Wordpress (Keepstyle shop, Lead Monsters, JKharkiv)
- OpenCart
- Modx Evo/Revo
- Joomla
- PrestaShop
- Dle
- ImageCMS
- KVS - Kernel Video Sharing
- Yii / Yii 2 (Supdec Graphix, Xpert Autoparts, bit.lab)
- Laravel
- React js
- Angular
- Интеграция Crm систем (Amo crm, Bitrix, One box, Мегаплан и многие другие)
- Настройка бизнес-процессов
- Настройка воронки продаж
- Построение отделов продаж
- Обучение персонала
Примеры работ у меня в портфолио и на сайте https://www.behance.net/yelytarasenko
Дизайн скилы:
- дизайн сайтов
- дизайн мобильных приложений IOS / Andrioid
- корпоративная айдентика
- создание логотипов
- рекламные баннера
- fashion дизайн
- fashion коллажи
- бизнес презентации
- и еще много всего, пишите все обсудим.
- аудит конкурентов
- разработка семантического ядра
- внутренняя оптимизация сайта
- улучшение юзабилити
- ускорение сайтов согласно рекомендациям Google Page Speed
- настройка структурированных данных Schema.org
- перелинковка сайта
- разработка контент маркетинга
- внешняя оптимизация
- наращивание ссылочной массы
- крауд маркетинг
- работа с соцсетями SMM
- создание бренда
- маркетинг-кит
- разработка контент-маркетинговой стратегии
- продвижение бренда или продукта через соц сети
- привлечение трафика на сайт через соц сети
Сертифицированный специалист Google Adwords по направлению контекстная и видео реклама
Сертифицированный специалист TemplateMonster по направлениям Wordpress и HTML/CSS
По всем вопросам обращайтесь по указанным ниже контактам, буду рад плодотворному сотрудничеству!
Skype: hoffman_zzz, Telegram: t.me/hoffman_zzz, Tel: +380990352448, Email: [email protected]
Всем хорошего настроения!
С уважением, Владимир.