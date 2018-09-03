kenneb

Владимир kenneb

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Full-stack developer

Доброго времени суток!

Меня зовут Владимир, я амбициозный и хорошо мотивированный человек, владеющий как чистым дизайном, так и большинством современных технологий для создания качественных сайтов.

Профессиональный опыт работы в IT индустрии более 5 лет.

Front-end скилы:

  • Адаптивная верстка сайтов любой сложности
  • HTML5, SCSS, CSS3
  • JavaScript (ES6 + Babel)
  • JQuery
  • Bootstrap
  • Адаптация сайтов под все устройства (Responsive web design)
  • Создание красивой анимации с помощью JS + CSS, JS + GSAP + CSS
  • Gulp, Grunt, Webpack
  • Работа с SVG, анимация SVG c помощью библиотеки Snapsvg
  • Настройка счетчиков аналитики Google Analytics, Yandex Metrika, Google Tag Manager, настройка целей
  • Настройка электронной коммерции Google
  • Прочие правки и доработки по сайту
Back-end скилы:

  • PHP
  • MySQL
  • Git
  • Cron
  • Любые виды парсеров
  • Натяжка сайтов на CMS (Список CMS с которыми работаю описан ниже)
  • Подключение форумов на сайт
  • Подключение платежных систем
  • Перенос сайта на другой домен/хостинг
  • Прочие правки и доработки по сайту
  • Генерация Xml фидов для Google Merchant и др.
CMS с которыми работаю: 

Frameworks:

CRM-системы:

  • Интеграция Crm систем (Amo crm, Bitrix, One box, Мегаплан и многие другие)
  • Настройка бизнес-процессов
  • Настройка воронки продаж
  • Построение отделов продаж
  • Обучение персонала
В команде работаю с профессиональным дизайнером.

Примеры работ у меня в портфолио и на сайте https://www.behance.net/yelytarasenko

Дизайн скилы:

  • дизайн сайтов
  • дизайн мобильных приложений IOS / Andrioid
  • корпоративная айдентика
  • создание логотипов
  • рекламные баннера
  • fashion дизайн
  • fashion коллажи
  • бизнес презентации
  • и еще много всего, пишите все обсудим.
Seo(ceo) оптимизация:

  • аудит конкурентов
  • разработка семантического ядра
  • внутренняя оптимизация сайта
  • улучшение юзабилити
  • ускорение сайтов согласно рекомендациям Google Page Speed
  • настройка структурированных данных Schema.org
  • перелинковка сайта
  • разработка контент маркетинга
  • внешняя оптимизация
  • наращивание ссылочной массы
  • крауд маркетинг
  • работа с соцсетями SMM
Комплексный Internet-Marketing:

  • создание бренда
  • маркетинг-кит
  • разработка контент-маркетинговой стратегии
  • продвижение бренда или продукта через соц сети
  • привлечение трафика на сайт через соц сети
Официальный партнер Amo Crm 

Сертифицированный специалист Google Adwords по направлению контекстная и видео реклама

Сертифицированный специалист TemplateMonster по направлениям Wordpress и HTML/CSS

По всем вопросам обращайтесь по указанным ниже контактам, буду рад плодотворному сотрудничеству!

Skype: hoffman_zzz, Telegram:  t.me/hoffman_zzz, Tel: +380990352448, Email: [email protected]

Всем хорошего настроения!

С уважением, Владимир.