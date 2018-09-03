Full-stack developer

Доброго времени суток!

Меня зовут Владимир, я амбициозный и хорошо мотивированный человек, владеющий как чистым дизайном, так и большинством современных технологий для создания качественных сайтов.

Профессиональный опыт работы в IT индустрии более 5 лет.

Front-end скилы:

Адаптивная верстка сайтов любой сложности

HTML5, SCSS, CSS3

JavaScript (ES6 + Babel)

JQuery

Bootstrap

Адаптация сайтов под все устройства (Responsive web design)

Создание красивой анимации с помощью JS + CSS, JS + GSAP + CSS

Gulp, Grunt, Webpack

Работа с SVG, анимация SVG c помощью библиотеки Snapsvg

Настройка счетчиков аналитики Google Analytics, Yandex Metrika, Google Tag Manager, настройка целей

Настройка электронной коммерции Google

Прочие правки и доработки по сайту

PHP

MySQL

Git

Cron

Любые виды парсеров

Натяжка сайтов на CMS (Список CMS с которыми работаю описан ниже)

Подключение форумов на сайт

Подключение платежных систем

Перенос сайта на другой домен/хостинг

Прочие правки и доработки по сайту

Генерация Xml фидов для Google Merchant и др.

Wordpress (Keepstyle shop, Lead Monsters, JKharkiv)

OpenCart

Modx Evo/Revo

Joomla

PrestaShop

Dle

ImageCMS

KVS - Kernel Video Sharing

Yii / Yii 2 (Supdec Graphix, Xpert Autoparts, bit.lab)

Laravel

React js

Angular

Интеграция Crm систем (Amo crm, Bitrix, One box, Мегаплан и многие другие)

Настройка бизнес-процессов

Настройка воронки продаж

Построение отделов продаж

Обучение персонала

В команде работаю с

Примеры работ у меня в портфолио и на сайте https://www.behance.net/yelytarasenko

Дизайн скилы:

дизайн сайтов

дизайн мобильных приложений IOS / Andrioid

корпоративная айдентика

создание логотипов

рекламные баннера

fashion дизайн

fashion коллажи

бизнес презентации

и еще много всего, пишите все обсудим.

аудит конкурентов

разработка семантического ядра

внутренняя оптимизация сайта

улучшение юзабилити

ускорение сайтов согласно рекомендациям Google Page Speed

настройка структурированных данных Schema.org

перелинковка сайта

разработка контент маркетинга

внешняя оптимизация

наращивание ссылочной массы

крауд маркетинг

работа с соцсетями SMM

создание бренда

маркетинг-кит

разработка контент-маркетинговой стратегии

продвижение бренда или продукта через соц сети

привлечение трафика на сайт через соц сети

Сертифицированный специалист Google Adwords по направлению контекстная и видео реклама

Сертифицированный специалист TemplateMonster по направлениям Wordpress и HTML/CSS

По всем вопросам обращайтесь по указанным ниже контактам, буду рад плодотворному сотрудничеству!

Skype: hoffman_zzz, Telegram: t.me/hoffman_zzz, Tel: +380990352448, Email: [email protected]

Всем хорошего настроения!

С уважением, Владимир.