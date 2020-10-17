Работаю на заказ.

Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Я самостоятельно пишу, рерайчу и перевожу тексты, поэтому, большая просьба, при обнаружении серьёзных ошибок пишите в личку. Я обязательно переделаю бесплатно за 1 - 2 дня.

Я закончила: ТОГБПОУ "Тамбовский Областной Медицинский Колледж" по специальности: фельдшерское дело.

Темы, в которых хорошо разбираюсь: отдых и туризм; рыболовство; спорт; медицина ( но на эту тему не пишу).

Беря задание соблюдаю ТЗ и сроки выполнения. Стараюсь делать максимально уникальные тексты без лишней воды. К работе отношусь ответственно. Внимательно вычитываю написанное во избежание несогласованных ошибок. В случае обнаружения серьёзных ошибок готова переделать текст.

На сайте нахожусь ежедневно. Нацелена на долгосрочное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!