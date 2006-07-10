kennobi

Гость kennobi

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Наиболее продвинутые навыки имею в области программирования на php и delphi. Кроме того при необходимости могу писать на с/с++, VBA, javascrypt или на чем-либо ещё. В общем случае для каждой конкретной задачи стараюсь подбирать наиболее удобный инструмент реализации. Интересуют небольшие и средние модульные проекты, которые можно выполнить в разумные сроки. Крупные проекты реализуем коллективно. Мой собственный сайт www.reshebnik.net.ru, корпоративный сайт www.fregates.org.ru

Принимаю оплату WM или яндекс-деньги.

контакты: [email protected]

ICQ: 268-481-047

PHPDelphi

  • Создание шапки для сайта Софт-студия "Фрегат"

    Необходимо разработать шапку для сайта www.fregates.org.ru Направление - морская тематика. Шапка должна иметь привлекательное цветовое решение, логическую связь с названием нашей студии и подходить к общему дизайну уже существующей части нашего сайта. Общий вес первой страницы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужны программисты для совместного выполнения проектов

    Ищу компаньенов для производства программного обеспечения. Нужны программисты для совместного выполнения проектов. Желательно из Питера. Хотя это не принципиально. Общее направление деятельности - интернет-программирование и базы данных. Значительный опыт работы не обязателен, гораздо важнее ответственность и решимость доводить ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$12
10 баллов
17 лет назад
Создание шапки для сайта Софт-студия "Фрегат"
Одно удовольствие работать с таким заказчиком и просто прекрасным человеком. Граммотно излагает задание, обеспечивает всеми необходимыми материалами и помогает уместными и толковыми советами в процессе работы. Приятно провела время. Успехов тебе Kennobi!
Работа выполнена качественно, точно в соответствии с нашими пожеланиями и требованиями ТЗ. Чувствуется высокий профессиональный уровень и хорошая многолетняя практика. Приятно удивила высокая скорость исполнения и оперативность реагирования на уточнения к ТЗ в процессе выполнения заказа. Мы очень довольны выполненной работой.
Ответный отзыв