Наиболее продвинутые навыки имею в области программирования на php и delphi. Кроме того при необходимости могу писать на с/с++, VBA, javascrypt или на чем-либо ещё. В общем случае для каждой конкретной задачи стараюсь подбирать наиболее удобный инструмент реализации. Интересуют небольшие и средние модульные проекты, которые можно выполнить в разумные сроки. Крупные проекты реализуем коллективно. Мой собственный сайт www.reshebnik.net.ru, корпоративный сайт www.fregates.org.ru

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