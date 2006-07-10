Необходимо разработать шапку для сайта www.fregates.org.ru Направление - морская тематика. Шапка должна иметь привлекательное цветовое решение, логическую связь с названием нашей студии и подходить к общему дизайну уже существующей части нашего сайта. Общий вес первой страницы ...
Наиболее продвинутые навыки имею в области программирования на php и delphi. Кроме того при необходимости могу писать на с/с++, VBA, javascrypt или на чем-либо ещё. В общем случае для каждой конкретной задачи стараюсь подбирать наиболее удобный инструмент реализации. Интересуют небольшие и средние модульные проекты, которые можно выполнить в разумные сроки. Крупные проекты реализуем коллективно. Мой собственный сайт www.reshebnik.net.ru, корпоративный сайт www.fregates.org.ru
Принимаю оплату WM или яндекс-деньги.
контакты: [email protected]
ICQ: 268-481-047
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Ищу компаньенов для производства программного обеспечения. Нужны программисты для совместного выполнения проектов. Желательно из Питера. Хотя это не принципиально. Общее направление деятельности - интернет-программирование и базы данных. Значительный опыт работы не обязателен, гораздо важнее ответственность и решимость доводить ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад