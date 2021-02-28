Максим Мартынов kenseyr1995kenseyr1995
26 летРоссия/Чебоксары
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Портфолио
- Баннеры 6*3112 просмотров
- Плакат139 просмотров
- Плакат81 просмотр
- Плакат к спектаклю120 просмотров
- Листовки для раздачи156 просмотров
- Плакат для ночного клуба130 просмотров
- Верстка лонгрида53 просмотра
- Плакат(Веломагазин)133 просмотра
- Плакат для музыкального концерта145 просмотров
- Плакат для фитнесс-клуб140 просмотров
- Постер для турнира по фехтованию123 просмотра
- Листовка для интернет провайдера153 просмотра