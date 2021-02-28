kenseyr1995

Максим Мартынов kenseyr1995

 
26 летРоссия/Чебоксары
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер полиграфической продукции

Дизайн полиграфии, таргетированная реклама ВК 

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