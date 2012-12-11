Ключевые навыки
Знание программных продуктов 3D Studio Max , Maya, Blender, Adobe Photoshop, Corel
Draw , Adobe I llustrator. Навыки низкополигонального и высокополигонального
моделирования, навыки текстурирования и базовые навыки анимации.
Работал в качестве моделлера юнитов и зданий (моделирование, текстурирование,
настройка освещения) над игрой "Битва империй" для социальной сети "Вконтакте"
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Портфолио
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