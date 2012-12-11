kensi86

Алексей Коннов kensi86

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Ключевые навыки

Знание программных продуктов 3D Studio Max , Maya, Blender, Adobe Photoshop, Corel

Draw , Adobe I llustrator. Навыки низкополигонального и высокополигонального

моделирования, навыки текстурирования и базовые навыки анимации.

Работал в качестве моделлера юнитов и зданий (моделирование, текстурирование,

настройка освещения) над игрой "Битва империй" для социальной сети "Вконтакте"

http://vk.com/app2995915_48485978?ref=9

Photoshop
Портфолио