kensington_chap

Юрист-международник, переводчик (англ.), консультант широкого профиля

29 лет. Школа с "честной" золотой медалью. 2 высших образования с красными дипломами: юриспруденция, иностранная филология: английский язык. Учился и стажировался в США.

Предпочитаю работать с большими объемами текстов любой сложности при переводе с русского на украинский и обратно. Сидеть на аббревиатурами по полдня не буду, гадая, что же значит ГППМ (Газо-плазменная Порезка Металлопроката). Также предпочитаю работать с русско-английским переводом. Тексты любой сложности. Также практикую работу с уникальными креативными текстами (проза, поэзия): поздравления, речи, посвящения и др.

Помимо этого, предлагаю также несложные web-сайты: быстро (1-2 дня), "под ключ" (заходите и приглашайте других), с ГОТОВЫМ хостингом!

НА ВСЕ - гибкие цены, индивидуальный подход к каждому клиенту! 100% конфиденциальность! Порядочность гарантирую!