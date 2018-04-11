Добрый день. Нужен логотип для дистрибьюторской компании, занимающейся оптовыми продажами авто товаров Название компании Kent Auto Distribution/
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Добрый день. Нужен логотип для дистрибьюторской компании, занимающейся оптовыми продажами авто товаров Название компании Kent Auto Distribution/
Необходим сайт для дистрибьюторской компании ,программа минимум. "Компания" "Наши бренды (продукты)" "Контакты" "Скачать" "Интернет магазин" Могу не корректно описывать задачи так как мало разбираюсь в этом, но как я понимаю мне необходим дизайн (без ...