kent_auto

Андрей Камеристов kent_auto

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип

    Добрый день. Нужен логотип для дистрибьюторской компании, занимающейся оптовыми продажами авто товаров  Название компании Kent Auto Distribution/

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт

    Необходим сайт для дистрибьюторской компании ,программа минимум. "Компания"  "Наши бренды (продукты)"   "Контакты"  "Скачать" "Интернет магазин" Могу не корректно описывать задачи так как мало разбираюсь в этом, но как я понимаю мне необходим дизайн (без ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

alex-blek
49 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Лучший заказчик! Понятное ТЗ, правки в рамка проекта! Оплата в срок! Хочу сказать спасибо огромное! Работал с удовольствием!
Хочу выразить огромную благодарность Александру за проделанную им работу. Я остался очень доволен сотрудничеством. Александр четко определил мои потребности и ход моей мысли, предложил черновые варианты в разных стилях и направлениях из которых вскоре получился шедевр. Относительно сроков, обратной связи все было на человеческом уровне, что и понравилось мне, в работе с Александром. Категорически рекомендую :) !!!
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