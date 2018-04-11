Хочу выразить огромную благодарность Александру за проделанную им работу. Я остался очень доволен сотрудничеством. Александр четко определил мои потребности и ход моей мысли, предложил черновые варианты в разных стилях и направлениях из которых вскоре получился шедевр. Относительно сроков, обратной связи все было на человеческом уровне, что и понравилось мне, в работе с Александром. Категорически рекомендую :) !!!