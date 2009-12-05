kentnsk

Евгений Швецов kentnsk

 
43 годаРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание javascript

    Требуется написать javascript, который будет отслеживать клик по рекламе Бегуна и вносить информацию о клике в базу данных MySQL. Этот же скрипт должен подменять ссылку рекламодателя, что бы в блоке Бегуна в урлах не было ...

    JavascriptMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка *.psd макета

    $50

    Надо сверстать *.psd макет -дивами, таблицами; -кроссбраузерность(IE, Opera, Firefoxe, Safari, и другие); -соответствие стандартам w3c; -чистый, семантически верный код; -оптимизация графики; -минимальный вес шаблона;

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Верстка *.psd макета
Всегда бы так: мало слов - много дела. Отличный заказчик, рекомендую.
Верстка сделана качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв