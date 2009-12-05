$100
Требуется написание несложной программы под Windows. Подробности в приложении.
Прикладное ПО1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
Требуется написание несложной программы под Windows. Подробности в приложении.
Требуется написать javascript, который будет отслеживать клик по рекламе Бегуна и вносить информацию о клике в базу данных MySQL. Этот же скрипт должен подменять ссылку рекламодателя, что бы в блоке Бегуна в урлах не было ...
Надо сверстать *.psd макет -дивами, таблицами; -кроссбраузерность(IE, Opera, Firefoxe, Safari, и другие); -соответствие стандартам w3c; -чистый, семантически верный код; -оптимизация графики; -минимальный вес шаблона;