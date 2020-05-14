kenwoodsino

Видеомонтаж / Video Editing
Здравствуйте!
Меня зовут Андрей Майстренко.
Занимаюсь видеомонтажем более 2-х лет.
Я амбициозный, общительный, трудолюбивый и открытый для сотрудничества.
Вы можете увидеть несколько примеров в моем портфолио.
Я работаю с:
— свадебными видео
— промо видео
— Instagram и Facebook видео
— VLOGS
— видео документального стиля
— YouTube видео
— Intro & Autro
— AE шаблоны
Программы с которыми я работаю:
— Adobe Premiere Pro CC
— Davinci Resolve Studio
— Adobe After Effects
— Adobe Photoshop, Illustrator, Audition