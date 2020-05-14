kenwoodsino

Видеомонтаж / Video Editing

Здравствуйте!

Меня зовут Андрей Майстренко.

Занимаюсь видеомонтажем более 2-х лет.

Я амбициозный, общительный, трудолюбивый и открытый для сотрудничества.

Вы можете увидеть несколько примеров в моем портфолио.

Я работаю с:

— свадебными видео

— промо видео

— Instagram и Facebook видео

— VLOGS

— видео документального стиля

— YouTube видео

— Intro & Autro

— AE шаблоны

Программы с которыми я работаю:

— Adobe Premiere Pro CC

— Davinci Resolve Studio

— Adobe After Effects

— Adobe Photoshop, Illustrator, Audition