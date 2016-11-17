kenzayac1987

- Немного о себе
Вообще придерживаюсь мнения, что нет такого, чему нельзя было бы научиться. Поэтому не боюсь задач из совершенно новой области, если будет наставник. В современном мире на просторах всемирной паутины можно найти максимум интересующей полезной информации по любому вопросу.
С великим удовольствием возьмусь за задачи относительно редактирования и написания формул в excel, редактирования картинок, форматирования текстов и наполнения сайтов информацией, а также анализ информации.
А вообще мечтаю стать web-разработчиком (но так как знаю только самые азы, то без наставника в решении задач данной области не обойтись.
Образование
- Школа (окончена с золотой медалью). Год выпуска - 2005.
- Инженер по специальности "Сети связи и системы коммутации" (ПГУТИ). Год выпуска - 2010
- Окончена аспирантура, без защиты (в данный момент работаю над диссертацией) по специальности "Сети, системы и оборудование телекоммуникаций" (ПГУТИ). Год выпуска - 2013.
- Водитель категории B. Год выпуска - 2008.
Саморазвитие
- Курсы по web- программированию в системе INTUIT.
- Тренинги на основной работе (в основном в области управления людьми).
- Психология.
Место работы
ООО "NetCracker", руководитель группы (старший системный инженер).
Пволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, ассистент кафедры Радио, радиовещания и телевидения. (Посовместительству)
Основные навыки и умения
- Опытный пользователь ПК
- Написание SQL запросов на выборку, апдейт, вставку, удаление и мердж данных (объединяющих несколько таблиц,>=3.
- Adobe Illustrator (прорисовка телеком оборудования)
- Поиск и анализ технической документации на телеком оборудование.
- Уверенный пользователь MS Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio.
- Раза 3 ставила на ПК Linux, а под ним Asterisk (IP АТС).