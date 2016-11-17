kenzayac1987

Немного о себе

На даный момент нахожусь в декретном отпуске.

Вообще придерживаюсь мнения, что нет такого, чему нельзя было бы научиться. Поэтому не боюсь задач из совершенно новой области, если будет наставник. В современном мире на просторах всемирной паутины можно найти максимум интересующей полезной информации по любому вопросу.

С великим удовольствием возьмусь за задачи относительно редактирования и написания формул в excel, редактирования картинок, форматирования текстов и наполнения сайтов информацией, а также анализ информации.

А вообще мечтаю стать web-разработчиком (но так как знаю только самые азы, то без наставника в решении задач данной области не обойтись.

Образование

Школа (окончена с золотой медалью). Год выпуска - 2005.

Инженер по специальности "Сети связи и системы коммутации" (ПГУТИ). Год выпуска - 2010

Окончена аспирантура, без защиты (в данный момент работаю над диссертацией) по специальности "Сети, системы и оборудование телекоммуникаций" (ПГУТИ). Год выпуска - 2013.

Водитель категории B. Год выпуска - 2008.

Саморазвитие

Курсы по web- программированию в системе INTUIT.

Тренинги на основной работе (в основном в области управления людьми).

Психология.

Место работы

ООО "NetCracker", руководитель группы (старший системный инженер).

Пволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, ассистент кафедры Радио, радиовещания и телевидения. (Посовместительству)

Основные навыки и умения