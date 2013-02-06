Переводчик английского и японского языка

Демьянов Егор Николаевич 20.06.1989г.

Санкт-Петербург

Студент 3 курса, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов ( ФИНЭК ).

Факультет: Лингвистика. Кафедра: Перевод и Переводоведение.

Специализация: Экономическое востоковедение ( Япония ). Переводчик-экономист. Степень: специалист.

Владею английским языком ( уровень Advanced ), японским языком ( уровень N3 по системе Нихонго норёку сикен ).

-Высокий уровень владения инструментами пакета MS Office, и графическими (Adobe Photoshop, Sai, M-Studio и т.д )

-Ведущий рубрики "Уроки японского языка" в печатном манга-журнале "Hakken Seimei" с 2011 г.

-Репетиторский стаж 2 года.

Личные качества:

настойчивость;

ответственность;

нацеленность на результат;

ответственность за свои действия и принятые решения;

организованность;

навыки статистической обработки данных;

работоспособность;

работаю творчески;

способность быстро усваивать новую информацию;

честность;

порядочность;

энергичность.

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Общественная деятельность: Увлечения, интересы.

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2006. - журнал "Time Out Санкт-Петербург" статья-интервью

2007. - фильм "Freights Killaz" уч.

2007. - журнал "Дети Урбана" публикация

2007. - уч. "Первый Официальный scetch battle XX" competition

2008. - уч. "Cans vs Хx" competition

2008. - уч. "Cans Sketch production #1" competition

2008. - уч. " XX SketchBook #1" competition

2008. - уч. "Улицы города N" граффити фестиваль

2009. - уч. "Гараж" граффити фестиваль

2009. - Выставка "Wild Inspiration" автор

2009. - уч. "FreeWrite #2" граффити фестиваль

2010. - уч. "ABC 1.0 " проект граффити алфавит

2010. - уч. "ABC 2.0 "

2010. - уч. "Impressive Forms 2 " competition

2010. - уч. " Мы тоже видим" граффити фестиваль

2011. - манга-журнал "Hakken Seimei" , ведущий рубрики "Уроки японско языка"

2012. - уч. Конкурс Арта от "Incosplay", 1-ое место.

2012. - уч. Animatsuri - аниме фестиваль

1-ое место в номинации Ёнкома, "Госпожа мангака"

Выбор зала в номинации Ёнкома, "Mamimi vs Walking Dead"

2-ое место в номинации Манга,"Cyborg Lite: Miya"