Демьянов Егор Николаевич 20.06.1989г.
Санкт-Петербург
Студент 3 курса, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов ( ФИНЭК ).
Факультет: Лингвистика. Кафедра: Перевод и Переводоведение.
Специализация: Экономическое востоковедение ( Япония ). Переводчик-экономист. Степень: специалист.
Владею английским языком ( уровень Advanced ), японским языком ( уровень N3 по системе Нихонго норёку сикен ).
-Высокий уровень владения инструментами пакета MS Office, и графическими (Adobe Photoshop, Sai, M-Studio и т.д )
-Ведущий рубрики "Уроки японского языка" в печатном манга-журнале "Hakken Seimei" с 2011 г.
-Репетиторский стаж 2 года.
Личные качества:
настойчивость;
ответственность;
нацеленность на результат;
ответственность за свои действия и принятые решения;
организованность;
навыки статистической обработки данных;
работоспособность;
работаю творчески;
способность быстро усваивать новую информацию;
честность;
порядочность;
энергичность.
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Общественная деятельность: Увлечения, интересы.
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2006. - журнал "Time Out Санкт-Петербург" статья-интервью
2007. - фильм "Freights Killaz" уч.
2007. - журнал "Дети Урбана" публикация
2007. - уч. "Первый Официальный scetch battle XX" competition
2008. - уч. "Cans vs Хx" competition
2008. - уч. "Cans Sketch production #1" competition
2008. - уч. " XX SketchBook #1" competition
2008. - уч. "Улицы города N" граффити фестиваль
2009. - уч. "Гараж" граффити фестиваль
2009. - Выставка "Wild Inspiration" автор
2009. - уч. "FreeWrite #2" граффити фестиваль
2010. - уч. "ABC 1.0 " проект граффити алфавит
2010. - уч. "ABC 2.0 "
2010. - уч. "Impressive Forms 2 " competition
2010. - уч. " Мы тоже видим" граффити фестиваль
2011. - манга-журнал "Hakken Seimei" , ведущий рубрики "Уроки японско языка"
2012. - уч. Конкурс Арта от "Incosplay", 1-ое место.
2012. - уч. Animatsuri - аниме фестиваль
1-ое место в номинации Ёнкома, "Госпожа мангака"
Выбор зала в номинации Ёнкома, "Mamimi vs Walking Dead"
2-ое место в номинации Манга,"Cyborg Lite: Miya"