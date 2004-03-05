kepusttt

Кирилл kepusttt

 
21 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Монтаж видеороликов

Выполню Ваш заказ качественно и недорого!

Telegram - @kepusttt

Предлагаю широкий спектр услуг, включающих:

  • Нарезку и сборку видеоматериала

  • Цветокоррекцию

  • Добавление субтитров

  • Применение различных эффектов

  • Стабилизацию изображения

А так же многое другое.

С удовольствием помогу вам в реализации ваших проектов и создании качественного видеоконтента.

Для подробной информации – пишите в Telegram - @kepusttt

Портфолио

Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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