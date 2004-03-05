Монтаж видеороликов
Выполню Ваш заказ качественно и недорого!
Telegram - @kepusttt
Предлагаю широкий спектр услуг, включающих:
Нарезку и сборку видеоматериала
Цветокоррекцию
Добавление субтитров
Применение различных эффектов
Стабилизацию изображения
А так же многое другое.
С удовольствием помогу вам в реализации ваших проектов и создании качественного видеоконтента.
Для подробной информации – пишите в Telegram - @kepusttt
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Nothings New TikTok Editнет просмотров
- TikTok Edit1 просмотр
Видеомонтаж
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$5/час
от $5от 1 дня
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