Монтаж видеороликов

Выполню Ваш заказ качественно и недорого!

Telegram - @kepusttt

Предлагаю широкий спектр услуг, включающих:

Нарезку и сборку видеоматериала

Цветокоррекцию

Добавление субтитров

Применение различных эффектов

Стабилизацию изображения

А так же многое другое.

С удовольствием помогу вам в реализации ваших проектов и создании качественного видеоконтента.

Для подробной информации – пишите в Telegram - @kepusttt