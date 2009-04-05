kercherman

Необходимо разработать логотип компании. Название: Art Info Group (Арт Инфо Груп). Компания занимается информ-услугами образовательного и консультационного характера, юридические услуги, а также концертное агенство. Однако решение в строгом делов стиле. Желаемые корпоративные цвета – ...
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, РЕФЕРАТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ НА ЗАКАЗ
Индивидуальное написание. Дипломированные автора, научные сотрудники, кандидаты и доктора наук. Гарантия качества. Полное сопровождение до сдачи. На рынке информ-услуг с 2002 года. Все дисциплины. Приятные цены. Выполняем работы на 3 языках: : русский, украинский, английский.
Всю необходимую информацию о сотрудничестве с нами Вы можете получить по любому из нижеперечисленных способов.
Тел. в Киеве: +38 (044) 248-11-94
Дежурный менеджер: +38 (068) 127-32-33
ICQ: 486788597
E-mail: [email protected] либо [email protected]
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- $1000Логотипы и Знаки95 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется переводчик с русского или украинского на чешский язык. Оставляйте Ваши цены за 1000 знаков. Оплата по факту после проверки. Небольшое тестовое задание вначале. Интересует долгосрочное сотрудничество. Программные переводы не подходят категорически. Жду ответов.Переводы8 заявокЗакрыт16 лет назад