kerimdavudov

Перепечатаю текст

Выполню набор текста с любого источника грамотно и качественно. Текст должен быть на русском языке. Ответственно подхожу к работе и гарантирую сдачу работы в срок. Перепечатаю лекции, курсовые, дипломные работы и другие. Также делаю перепечатку текста любой сложности. При необходимости исправлю орфографические и пунктуационные ошибки в Вашем тексте (только для текстов на русском языке). В 1 кворк входит до 30000 збп. Готовая работа сдается документом Word