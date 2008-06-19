Необходимо написать программу для управления салоном красоты. Должен быть приятный и карасивый интерфейс (не стандартные серые и сухие виндовые формы, с полями для ввода. Учет клиентов, сотрудников, расписание, учет товаров, отчеты по эффективности и загрузке.
- Прикладное ПО48 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо настроить корректную работу одной формы на сайте под управлением bitrix.Завершен15 лет назад
Необходимо разработать движок сайта-каталога для елементов имеющих ряд свойств (подобие - menu.ru). Авторизация пользователей, обмен сообщениями, рейтинг (вычставление оценок) элементов, отзывы, яндекс.карты, поиск. Верстка основных страниц есть. Есть основная часть базы. Уже что-то работает...Закрыт15 лет назад
Хостинг - мастерхост (тариф win 08) IIS 7.0 Доступ IIS Manager'ом есть. Сайт 15-20 html статических файлов. Нужно настроить ряд редиректов (таких как редирект с хоста без www на хост c www) Делать проверку запроса на передачу не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть купленный битрикс "малый бизнес" и есть макет. Есть концепция по функционалу. Нужно сделать.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать движок интернет магазина или доработать какое-нибудь существующее решение. И натянуть на него дизайн. Функционал должен быть следующим: 1. Каталог товаров с возможностью привязки продуктов к нескольким группам. 2. Несколько стандартных модулей (рекомендуемые товары, лидеры продаж, кросс-привязки и ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо написать программку-сервер, которая слушала бы какой-нибудь определенный порт, принимала простые данные (GPS координаты от устройства через GRPS) и выводила в окошко. В дальнейшем, планируется усложнения (привязка карты и указанием точки по принятым координатам). Язык C++ ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо написать движок сайта tax4you.ru. Функционал банален. Создание, редактирование, удаление новостей, статей, обзоров и т.д. Список модулей: 1. Новости 2. Статьи 3. Арбитражная практика (функционал идентичен с функц. раздела "статьи"). 4. Проф. кейсы ( = статьи) 5. Семинары и конференции (=статьи) 6. Справки ...Завершен15 лет назад
Есть сайт на ASP. Нужно сделать следующее: 1. Сделать перенаправление на site.ru c заголовком 301 Moved Permanently со страниц default.aspx, main.aspx 2. При запросе несуществующих страниц сделать так чтобы сервер отдавал 404 Not Found (сейчас ...Завершен16 лет назад
Необходимо сделать несколько картинок-банеров (4 шт.) символизирующих рост (см сайты консалтинговых компаний). Эти картинки будут размещены на страницах разделов сайта консалтинговой компании. 200Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $400
Необходимо создать макеты страниц сайта. В каждом разделе должна быть своя тема (либо картинка соответствуящая направлению деятельности). Дизайн необходимо выполнить профессинально, начинающих просьба не беспокоить.Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт17 лет назад