Необходимо написать программу для управления салоном красоты. Должен быть приятный и карасивый интерфейс (не стандартные серые и сухие виндовые формы, с полями для ввода. Учет клиентов, сотрудников, расписание, учет товаров, отчеты по эффективности и загрузке.