keriy

Кирилл Демьянин keriy

 
41 годРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разраб. программы для управления салоном красоты

    Необходимо написать программу для управления салоном красоты. Должен быть приятный и карасивый интерфейс (не стандартные серые и сухие виндовые формы, с полями для ввода. Учет клиентов, сотрудников, расписание, учет товаров, отчеты по эффективности и загрузке.

    Прикладное ПО48 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка движка сайта-каталога

    Необходимо разработать движок сайта-каталога для елементов имеющих ряд свойств (подобие - menu.ru). Авторизация пользователей, обмен сообщениями, рейтинг (вычставление оценок) элементов, отзывы, яндекс.карты, поиск. Верстка основных страниц есть. Есть основная часть базы. Уже что-то работает...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка хостинга на masterhost'e (win'08).

    Хостинг - мастерхост (тариф win 08) IIS 7.0 Доступ IIS Manager'ом есть. Сайт 15-20 html статических файлов. Нужно настроить ряд редиректов (таких как редирект с хоста без www на хост c www) Делать проверку запроса на передачу не ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка движка для интернет-магазина

    Необходимо разработать движок интернет магазина или доработать какое-нибудь существующее решение. И натянуть на него дизайн. Функционал должен быть следующим: 1. Каталог товаров с возможностью привязки продуктов к нескольким группам. 2. Несколько стандартных модулей (рекомендуемые товары, лидеры продаж, кросс-привязки и ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание программы для приема данных из сети.

    Необходимо написать программку-сервер, которая слушала бы какой-нибудь определенный порт, принимала простые данные (GPS координаты от устройства через GRPS) и выводила в окошко. В дальнейшем, планируется усложнения (привязка карты и указанием точки по принятым координатам). Язык C++ ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание движка небольшого сайта (PHP+MySQL)

    Необходимо написать движок сайта tax4you.ru. Функционал банален. Создание, редактирование, удаление новостей, статей, обзоров и т.д. Список модулей: 1. Новости 2. Статьи 3. Арбитражная практика (функционал идентичен с функц. раздела "статьи"). 4. Проф. кейсы ( = статьи) 5. Семинары и конференции (=статьи) 6. Справки ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Внести изменения в ASP проект

    Есть сайт на ASP. Нужно сделать следующее: 1. Сделать перенаправление на site.ru c заголовком 301 Moved Permanently со страниц default.aspx, main.aspx 2. При запросе несуществующих страниц сделать так чтобы сервер отдавал 404 Not Found (сейчас ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходимо сделать несколько картинок

    Необходимо сделать несколько картинок-банеров (4 шт.) символизирующих рост (см сайты консалтинговых компаний). Эти картинки будут размещены на страницах разделов сайта консалтинговой компании. 200

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Профессиональный дизайн сайта консалтинговой фирмы

    $400

    Необходимо создать макеты страниц сайта. В каждом разделе должна быть своя тема (либо картинка соответствуящая направлению деятельности). Дизайн необходимо выполнить профессинально, начинающих просьба не беспокоить.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
raznomir
Дмитрий 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов(-1)
$600
10 баллов
15 лет назад
Разработка движка для интернет-магазина
Хорошее впечатление от сотрудничества.
Все сделано четко, по тз. При общении оставил впечатление воспитанного, умного и ответственного человека. Один позитив. Спасибо, Дмитрий.
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AluPr
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$0
10 баллов
15 лет назад
Написание программы для приема данных из сети.
Очень хорошие впечатления от работы с заказчиком. Быстро согласовали задание, поэтому удалось всё быстро исполнить. Оплату сделал моментально. Рекомендую сотрудничать.
Приятен в общении. Все четко и раньше срока. Рекомендую.
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xsite
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$265
10 баллов
15 лет назад
Написание движка небольшого сайта (PHP+MySQL)
Отличный заказчик - четкая задача, оплата вовремя.
Все четко и в срок. Рекомендую.
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ShekhovtsovS
Сергей 
50 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Внести изменения в ASP проект
Только хорошие впечатления, рекомендую к сотрудничеству.
Скажу одно слово - Профессионал. Спасибо, Сергей.
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