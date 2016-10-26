WEB разработчик

• знание языков программирования, технологий, библиотек - Borland C++, VBA, Delphi, PHP, Smarty, Twig, HTML5 (DHTML, XHTML), XML, JavaScript, AJAX, jQuery, YUI, Bootstrap, SQL3, CSS, SOAP, SVN, Git, знакомство (без опыта

написания про-грамм) с JAVA, Perl, ASP;

• опыт построения сайтов на основе популярных (а также самописных) CMS, Sugar CRM, работа с чужим кодом;

• опыт составления и согласования ТЗ, технической документации;

• опыт создания сайтов с «0», разработки собственных CMS, CRM, небольшой практический опыт SEO;

• опыт работы с платежными системами, биллингами;

• администрирование баз данных;

• опыт построения нестандартных клиент-серверных и кросс-сайтовых приложений;

• уверенное владение программными продуктами MS Windows, MS Office, MSSQL Server, MySQL, InterBase, Corel, Adobe, Borland и др.;

• обработка цифровых изображений;