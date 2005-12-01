ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Колотов Тихон
тел.: 8-916-874-14-75
e-mail: [email protected]
Образование
основное
2006 - МГИЭМ Выч. машины, комплексы, системы и сети
Повышение квалификации/курсы
2005 - 70-315 Разработка Web-приложений на языке C# Саман-МАТИ MCP
2005 - 70-316 Разработка Windows-приложений на языке C# Саман-МАТИ MCP
Профессиональный опыт:
10.2007 - 05.2008 ЗАО "Бэлл Интегратор"
Инженер-программист (ASP.NET 2.0, C#, MS SQL 2005)
-исследование предметных областей в рамках проекта
-участие в постановке задачи
-участие в разработке архитектуры
-разработка программных модулей, плагинов, web-сервисов
-рефакторинг
04.2006 - 08.2007 ООО "ТехноКад"
Программист-разработчик (ASP.NET 1.1, C#, Oracle)
Проект ИС Государственного Кадастра Недвижимости:
- разработка программных модулей
Проект ИС кадастрового учета:
- постановка задачи
- разработка архитектуры
- интерфейсы программных модулей
- интеграция
- рефакторинг
Проект "Кадастровый Инженер"
- разработка пилотной версии
12.2005 - 04.2006 ООО "Юбикон"
программист (Win-приложения, C#, MS SQL 2000)
Проект ИС (логистика)
- сопровождение
- доработка клиентской части
Ключевые навыки:
Области знаний:
- постановка задачи
- проектирование ПО
- шаблоны проектирования (GOF)
- рефакторинг
Языки программирования:
- C#
- VB.NET
- Java
Технологии:
- ASP.NET
- ADO.NET
- DHTML
- AJAX
- XML (XSL‚ XSD)
СУБД:
- MS SQL 2000/2005
- Oracle
Системы конроля версий:
- VSS
- SVN
- Rational Clear Case
Системы управления проектами:
- MS Project
- Rational Clear Quest