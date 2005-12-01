kermit

Тихон Колотов kermit

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Колотов Тихон

тел.: 8-916-874-14-75

e-mail: [email protected]

Образование

основное

2006 - МГИЭМ Выч. машины, комплексы, системы и сети

Повышение квалификации/курсы

2005 - 70-315 Разработка Web-приложений на языке C# Саман-МАТИ MCP

2005 - 70-316 Разработка Windows-приложений на языке C# Саман-МАТИ MCP

Профессиональный опыт:

10.2007 - 05.2008 ЗАО "Бэлл Интегратор"

Инженер-программист (ASP.NET 2.0, C#, MS SQL 2005)

-исследование предметных областей в рамках проекта

-участие в постановке задачи

-участие в разработке архитектуры

-разработка программных модулей, плагинов, web-сервисов

-рефакторинг

04.2006 - 08.2007 ООО "ТехноКад"

Программист-разработчик (ASP.NET 1.1, C#, Oracle)

Проект ИС Государственного Кадастра Недвижимости:

- разработка программных модулей

Проект ИС кадастрового учета:

- постановка задачи

- разработка архитектуры

- интерфейсы программных модулей

- интеграция

- рефакторинг

Проект "Кадастровый Инженер"

- разработка пилотной версии

12.2005 - 04.2006 ООО "Юбикон"

программист (Win-приложения, C#, MS SQL 2000)

Проект ИС (логистика)

- сопровождение

- доработка клиентской части

Ключевые навыки:

Области знаний:

- постановка задачи

- проектирование ПО

- шаблоны проектирования (GOF)

- рефакторинг

Языки программирования:

- C#

- VB.NET

- Java

Технологии:

- ASP.NET

- ADO.NET

- DHTML

- AJAX

- XML (XSL‚ XSD)

СУБД:

- MS SQL 2000/2005

- Oracle

Системы конроля версий:

- VSS

- SVN

- Rational Clear Case

Системы управления проектами:

- MS Project

- Rational Clear Quest

OracleAjax