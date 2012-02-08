Контент-менеджер
Опыт работы:
Копирайтинг, рерайтинг
• разовые заказы (апрель 2009 - июль 2011)
контент-менеджер (июль 2011 – январь 2012 проект остановлен)
• поиск необходимой информации о товарах;
• ввод информации в базу сайта.
Владение языками:
• русский – родной;
• украинский – родной.
Компьютерные навыки:
• уверенное знание ПК;
• знание HTML;
• знание MS Office, MS Excel, Outlook – продвинутый пользователь;
• умение свободно ориентироваться в сети интернет, быстро находить нужную информацию;
• знание графических редакторов: Adobe Photoshop и Inkscape (Инкскейп).