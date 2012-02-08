kerpet

Андрей kerpet

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Контент-менеджер

Опыт работы:

Копирайтинг, рерайтинг

• разовые заказы (апрель 2009 - июль 2011)

www.runivermag.ru

контент-менеджер (июль 2011 – январь 2012 проект остановлен)

• поиск необходимой информации о товарах;

• ввод информации в базу сайта.

Владение языками:

• русский – родной;

• украинский – родной.

Компьютерные навыки:

• уверенное знание ПК;

• знание HTML;

• знание MS Office, MS Excel, Outlook – продвинутый пользователь;

• умение свободно ориентироваться в сети интернет, быстро находить нужную информацию;

• знание графических редакторов: Adobe Photoshop и Inkscape (Инкскейп).