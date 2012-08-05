2009-2011гг.
Написание и публикация различных новостей игровой сферы на собственном сайте.
2010-2012гг.
Написание квестов для браузерных онлайн игр.
Написание новостей, проведение конкурсов, опросов. Их публикация на новостной ленте игрового сайта.
Профессиональные навыки.
Написание различных текстов, статей, новостей.
Опыт работы с большим объемом информации.
Знание HTML кодов, необходимых для достойного оформления своей работы.
Уверенный пользователь ПК и сети Internet.
Работа в Photoshop.
Действие аккаунта приостановлено!