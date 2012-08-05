kerrenka

Галина kerrenka

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

2009-2011гг.

Написание и публикация различных новостей игровой сферы на собственном сайте.

2010-2012гг.

Написание квестов для браузерных онлайн игр.

Написание новостей, проведение конкурсов, опросов. Их публикация на новостной ленте игрового сайта.

Профессиональные навыки.

Написание различных текстов, статей, новостей.

Опыт работы с большим объемом информации.

Знание HTML кодов, необходимых для достойного оформления своей работы.

Уверенный пользователь ПК и сети Internet.

Работа в Photoshop.

HTMLPhotoshop