Разработка адаптивных кроссбраузерных сайтов (HTML, CSS, JS, Jquery)
При работе со мной Вы получаете:
- Сайт, эффективно работающий на любых размерах экранов и в любых браузерах;
- Чистый валидный код по стандартам Wc3;
- Сайт оптимизируется для быстрой загрузки, чтобы не потерять ни одного клиента;
Портфолио - keshmir.temp.swtest.ru
Ниже мои контакты, пишите!
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Мои контакты:
Skype - Innockentymironoff
Email - [email protected]
Вк - vk.com/id335711103
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