Разработка адаптивных кроссбраузерных сайтов (HTML, CSS, JS, Jquery)

При работе со мной Вы получаете:

- Сайт, эффективно работающий на любых размерах экранов и в любых браузерах;

- Чистый валидный код по стандартам Wc3;

- Сайт оптимизируется для быстрой загрузки, чтобы не потерять ни одного клиента;

Портфолио - keshmir.temp.swtest.ru

Ниже мои контакты, пишите!

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Мои контакты:

Skype - Innockentymironoff

Email - [email protected]

Вк - vk.com/id335711103