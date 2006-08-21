Художник.
Москва.
Работа в компьютерной графике с 1991г.
Проффесиональные навыки:
Иллюстрация.
Концепт дизайн.
3D моделирование, и текстуринг.
3D Персонажная анимация и сетап.
Спецэффекты и компоузинг.
Полиграфический дизайн.
Постановка и режесура видеографического ряда.
Раскадровки и синематики.
Используемые пакеты:
Autodesk 3dsmax, Autodesk Maya, Autodesk Motion Builder, Nevercenter Silo, Luxology Modo, Pixologic Zbrush,
Corel Painter, Adobe PS, Adobe AE...
Трудовая история.
Тирасполь. 1991 - 1996
Оформитель эфира. (Телеканал Преднестровье.)
Косультант по графическим пакетам (Представительство Apple Computers)
Кишинёв 1996 - 2001
Художник дизайнер полиграфической рекламы. (Компания Гефест)
3D художник и композер (Видео реклама Paradox Studio)
Оформитель эфира, анимация и композинг (Студия P&P)
Фриланс; low-poly modeling, текстуринг, персонажная анимация, концепт дизайн.
Москва 2001 - 2006
Художник иллюстратор, текстурный художник, 3D моделер, главный аниматор в подразделении Storm
Художник по эффектам. (Akella. Проекты: Карсары 2, Корсары 3, Капитан Блад)
Художник иллюстратор (Студия Madison сетевое агентство G&P)
Супервайзер, главный аниматор (Компания DATgames, проект Disciples III)
Портфолио:
http://www.kesha3d.com/gallery.htm
http://www.kesha3d.com/Images/
http://kesha3d.cgsociety.org/gallery/