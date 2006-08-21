kesha3d

Гость kesha3d

 
49 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Художник.

Москва.

Работа в компьютерной графике с 1991г.

Проффесиональные навыки:

Иллюстрация.

Концепт дизайн.

3D моделирование, и текстуринг.

3D Персонажная анимация и сетап.

Спецэффекты и компоузинг.

Полиграфический дизайн.

Постановка и режесура видеографического ряда.

Раскадровки и синематики.

Используемые пакеты:

Autodesk 3dsmax, Autodesk Maya, Autodesk Motion Builder, Nevercenter Silo, Luxology Modo, Pixologic Zbrush,

Corel Painter, Adobe PS, Adobe AE...

Трудовая история.

Тирасполь. 1991 - 1996

Оформитель эфира. (Телеканал Преднестровье.)

Косультант по графическим пакетам (Представительство Apple Computers)

Кишинёв 1996 - 2001

Художник дизайнер полиграфической рекламы. (Компания Гефест)

3D художник и композер (Видео реклама Paradox Studio)

Оформитель эфира, анимация и композинг (Студия P&P)

Фриланс; low-poly modeling, текстуринг, персонажная анимация, концепт дизайн.

Москва 2001 - 2006

Художник иллюстратор, текстурный художник, 3D моделер, главный аниматор в подразделении Storm

Художник по эффектам. (Akella. Проекты: Карсары 2, Корсары 3, Капитан Блад)

Художник иллюстратор (Студия Madison сетевое агентство G&P)

Супервайзер, главный аниматор (Компания DATgames, проект Disciples III)

Портфолио:

http://www.kesha3d.com/gallery.htm

http://www.kesha3d.com/Images/

http://www.kesha3d.com/Image/

http://kesha3d.cgsociety.org/gallery/

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