Широкий профиль: расшифрую, переведу, законспектирую материал на английском/русском языках любой сложности; напишу, сведу и отмастерю любую музыку

Закончил МГУ Экономический факультет (направление менеджмент) в 2011 году по специальности Управление Персоналом. Имел опыт работы в лизинговой компании менеджером по персоналу. Также работал в крупном банке на позиции ведущего специалиста по мониторингу МСБ (основные задачи - сбор, анализ и предоставление информации по работе филиала руководству Банка, а также базовые задачи по сопровождению текущим сделок и финансовому анализу клиентов Малого и Среднего Бизнеса).

Свободно владею английским языком (на уровне Advanced/Native Speaker), имел неоднократный опыт ведения переговоров и перевода деловой и художественной корреспонденции на иностранном языке во время работы в банке.

На данный момент я владею собственной проектной студией звукозаписи, где являюсь главным звукорежиссером и композитором. Направления у студии широкие: от базовых услуг в виде коррекции аудио/сведения/мастеринга до написания авторских "минусов" любого жанра (от поп-музыки до авангардной), в том числе и аудиобрендинга. Студия оборудована достаточным количеством оборудования для качественной записи, имеется большое количество интересных и необычных инструментов, а также, что самое важное, команда самобытных людей, знающих свое дело. Сам я имею 10-летний опыт работы в этой сфере, умею исполнять и сочинять музыку на многих видах инструментов, давно занимаюсь продюссированием: сведением и мастерингом.

Помимо студии я нахожусь в процессе построения нового бизнеса. Несмотря на такую занятость я имею достаточное количество времени на дополнительную работу в виде фриланса. Я человек трудолюбивый, ответственный, усидчивый, привык изучать новое, занимать свое время максимально делом и добиваться результатов в лучшем виде.