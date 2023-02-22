kestrel1408

Павел Пивоваров kestrel1408

 
23 годаРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Photoshop - и всё, что с ним связано!

Здравствуйте!
Меня зовут Павел, 22 года, проживаю в Москве

Имею высшее образование в области экономики (Всероссийская Академия Внешней торговли 2018-2022)

Родной язык - русский, свободно владею английским (уровень С1 FCE)

Основные моменты:

  • Работаю в Photoshop более 4-х лет

  • Готов сделать для вас любую обработку фотографий, от цветокоррекции до изменения всей композиции

  • 100% качество выполняемой работы

  • Учитываю все пожелания заказчика

  • Берусь за проекты любой сложности/срока

Контакты для связи:

Telegram - https://t.me/SvezhieRuleti

Whatsapp - +7 977 132 2742

Почта - [email protected]

Photoshop