kestrel1408

Павел Пивоваров kestrel1408kestrel1408
23 годаРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Photoshop - и всё, что с ним связано!
Здравствуйте!
Меня зовут Павел, 22 года, проживаю в Москве
Имею высшее образование в области экономики (Всероссийская Академия Внешней торговли 2018-2022)
Родной язык - русский, свободно владею английским (уровень С1 FCE)
Основные моменты:
Работаю в Photoshop более 4-х лет
Готов сделать для вас любую обработку фотографий, от цветокоррекции до изменения всей композиции
100% качество выполняемой работы
Учитываю все пожелания заказчика
Берусь за проекты любой сложности/срока
Контакты для связи:
Telegram - https://t.me/SvezhieRuleti
Whatsapp - +7 977 132 2742
Почта - [email protected]
Я против войны в Украине!