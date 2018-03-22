Дизайнер-иллюстратор
Профессиональный дизайн от визитки до рекламы на Вашем транспорте, работаю с векторной, растровой графикой, есть опыт анимации. Также рисую как традиционными материалами (акварель, масло, акрил) так и на графическом планшете (Photoshop, Illustrator).
Буду рада внести вклад в Ваш проект, обращайтесь:
почта: [email protected]
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Портфолио
- Логотип для компании149 просмотров
- Логотип для веб-студии "Sharp Spines"168 просмотров
- Интернет-магазин "Laptistar"122 просмотра
- X company141 просмотр
- Альтернативные персонажи для существующей игры127 просмотров
- Брендирование корпоративного транспорта117 просмотров
- Стикер А4126 просмотров
- Брендирование корпоративного транспорта179 просмотров
- Брендирование маршрутки (паза)199 просмотров
- Ручная отрисовка растрового узора в векторе141 просмотр
- Портреты в векторе в стиле минимализм137 просмотров
- Стикер А4 Аллюр173 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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Наружная реклама
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$10/час
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