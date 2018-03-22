Дизайнер-иллюстратор

Профессиональный дизайн от визитки до рекламы на Вашем транспорте, работаю с векторной, растровой графикой, есть опыт анимации. Также рисую как традиционными материалами (акварель, масло, акрил) так и на графическом планшете (Photoshop, Illustrator).

Буду рада внести вклад в Ваш проект, обращайтесь:

почта: [email protected]