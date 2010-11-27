ketaraketa

Перекладач фрілансер

Резюме:

2 роки досвіду перекладання

Обсяг перекладів на день: 7-15 сторінок (залежно від тематики)

Програми: Trados 2007, SDLX, Subtitle Workshop, Idiom Workbench

Мовні пари:

Англійська - українська

українська - англійська

російська - англійська

англійська - російська

Рідна мова: українська

Досвід роботи:

Жовтень, 2007 - Волонтер у студентській програмі обміну між Україною, Польщею та Німеччиною. Перекладач, робота з малозабезпеченими дітьми.

Травень, 2008 - Учасник кулінарної програми в Берліні. Перекладач.

Вересень - листопад, 2008 - Викладач та перекладач у дитячій футбольній команді "Соколята".

2008 - бюро перекладів "Роксолана". Переклад бізнес та технічної документації.

2009 - бюро перекладів "Гермес". Переклад технічної документації.

Травень - червень, 2009 - Учасник організації дня міста Хожува (Польща). Перекладач.

2010 - бюро перекладів "Планета Центр". Переклад технічної, бізнес, юридичної та медичної документації.

Липень, 2010 - до сьогодні - Член перекладацьких проектів Notabenoid та TED. Перекладач субтитрів до фільмів, серіалів, передач та конференцій.

Серпень, 2010 - до сьогодні - Перекладач документації ракетно-зенітної техніки (інструкції з експлуатації, технічні описи).

Жовтень, 2010 - перекладач книжки Лінди Сегер "Making the good script great". Видавництво "Інсайтмедіа".

Жовтень, 2010 - до сьогодні - Позаштатний перекладач у бюро перекладів "NewStream". Переклад юридичної та бізнес документації.

Освіта:

2004-2009 - Тернопільський Національний Університет імені В.Гнатюка. Кафедра теорії та практики перекладу. Спеціаліст з англо-українського перекладу.