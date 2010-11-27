ketaraketa

Резюме:
2 роки досвіду перекладання
Обсяг перекладів на день: 7-15 сторінок (залежно від тематики)
Програми: Trados 2007, SDLX, Subtitle Workshop, Idiom Workbench
Мовні пари:
Англійська - українська
українська - англійська
російська - англійська
англійська - російська
Рідна мова: українська
Досвід роботи:
Жовтень, 2007 - Волонтер у студентській програмі обміну між Україною, Польщею та Німеччиною. Перекладач, робота з малозабезпеченими дітьми.
Травень, 2008 - Учасник кулінарної програми в Берліні. Перекладач.
Вересень - листопад, 2008 - Викладач та перекладач у дитячій футбольній команді "Соколята".
2008 - бюро перекладів "Роксолана". Переклад бізнес та технічної документації.
2009 - бюро перекладів "Гермес". Переклад технічної документації.
Травень - червень, 2009 - Учасник організації дня міста Хожува (Польща). Перекладач.
2010 - бюро перекладів "Планета Центр". Переклад технічної, бізнес, юридичної та медичної документації.
Липень, 2010 - до сьогодні - Член перекладацьких проектів Notabenoid та TED. Перекладач субтитрів до фільмів, серіалів, передач та конференцій.
Серпень, 2010 - до сьогодні - Перекладач документації ракетно-зенітної техніки (інструкції з експлуатації, технічні описи).
Жовтень, 2010 - перекладач книжки Лінди Сегер "Making the good script great". Видавництво "Інсайтмедіа".
Жовтень, 2010 - до сьогодні - Позаштатний перекладач у бюро перекладів "NewStream". Переклад юридичної та бізнес документації.
Освіта:
2004-2009 - Тернопільський Національний Університет імені В.Гнатюка. Кафедра теорії та практики перекладу. Спеціаліст з англо-українського перекладу.