ВЕБ-ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ. Дизайн сайтов, лендингов, интерфейсов, баннеров, полиграфии

ВСЕМ ПРИВЕТ!

Меня зовут Екатерина и я веб-дизайнер и маркетолог.

Воронки продаж, маркетинговые стратегии... это все отлично помогает мне в дизайне интерфейсов.

Моя цель — делать не просто красивые вещи, а достигнуть цели заказчика, достучаться до целевой аудитории, а дизайн сделать стильным и современным.

Всегда стараюсь делать нестандартно и получаю огромное удовольствие от качественно проделанной работы

Довольный заказчик и моя репутация – прежде всего!

Что вы получите, работая со мной:

аккуратный проработанный макет проекта

современные и нестандартные решения

все четко в сроки

всегда на связи

бесплатные правки

Этапы сотрудничества:

Вы мне хорошое ТЗ и качественно заполненный БРИФ

Рассчитываем стоимость проекта и сроки выполения.

Предоплата 40%. Так, я увереннее и мотивированно начинаю проект. Либо безопасная сделка.

Я выполняю дизайн, правки (если необходимо). Добавление блоков —это не правки, они оплачиваются отдельно.

Оплата остальной суммы

Передача вам макета

И, конечно, обмен отзывами

🔥 ПРАВКИ У МЕНЯ СОВЕРШЕННО

Моя почта: [email protected]

Мои кошельки

Mastercard: 5168 7453 0299 3669

Остались вопросы? С удовольствием отвечу и помогу сделать красивую и продающую упаковку вашего бизнеса!