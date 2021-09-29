ВЕБ-ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ. Дизайн сайтов, лендингов, интерфейсов, баннеров, полиграфии
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Меня зовут Екатерина и я веб-дизайнер и маркетолог.
Воронки продаж, маркетинговые стратегии... это все отлично помогает мне в дизайне интерфейсов.
Моя цель — делать не просто красивые вещи, а достигнуть цели заказчика, достучаться до целевой аудитории, а дизайн сделать стильным и современным.
Всегда стараюсь делать нестандартно и получаю огромное удовольствие от качественно проделанной работы
Довольный заказчик и моя репутация – прежде всего!
Что вы получите, работая со мной:
- аккуратный проработанный макет проекта
- современные и нестандартные решения
- все четко в сроки
- всегда на связи
- бесплатные правки
Этапы сотрудничества:
- Вы мне хорошое ТЗ и качественно заполненный БРИФ
- Рассчитываем стоимость проекта и сроки выполения.
- Предоплата 40%. Так, я увереннее и мотивированно начинаю проект. Либо безопасная сделка.
- Я выполняю дизайн, правки (если необходимо). Добавление блоков —это не правки, они оплачиваются отдельно.
- Оплата остальной суммы
- Передача вам макета
- И, конечно, обмен отзывами
Моя почта: [email protected]
Мои кошельки
Mastercard: 5168 7453 0299 3669
Остались вопросы? С удовольствием отвечу и помогу сделать красивую и продающую упаковку вашего бизнеса!
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