ketrinlv

Екатерина Левицька ketrinlv

 
38 летУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
ВЕБ-ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ. Дизайн сайтов, лендингов, интерфейсов, баннеров, полиграфии

ВСЕМ ПРИВЕТ!

Меня зовут Екатерина и я веб-дизайнер и маркетолог.

Воронки продаж, маркетинговые стратегии... это все отлично помогает мне в дизайне интерфейсов.

Моя цель — делать не просто красивые вещи, а достигнуть цели заказчика, достучаться до целевой аудитории, а дизайн сделать стильным и современным.

Всегда стараюсь делать нестандартно и получаю огромное удовольствие от качественно проделанной работы

Довольный заказчик и моя репутация – прежде всего!

Что вы получите, работая со мной:

  • аккуратный проработанный макет проекта
  • современные и нестандартные решения
  • все четко в сроки
  • всегда на связи
  • бесплатные правки

Этапы сотрудничества:

  • Вы мне хорошое ТЗ и качественно заполненный БРИФ
  • Рассчитываем стоимость проекта и сроки выполения.
  • Предоплата 40%. Так, я увереннее и мотивированно начинаю проект. Либо безопасная сделка.
  • Я выполняю дизайн, правки (если необходимо). Добавление блоков —это не правки, они оплачиваются отдельно.
  • Оплата остальной суммы
  • Передача вам макета
  • И, конечно, обмен отзывами
🔥 ПРАВКИ У МЕНЯ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНЫЕ.

Моя почта: [email protected]

Мои кошельки

Mastercard: 5168 7453 0299 3669

Остались вопросы? С удовольствием отвечу и помогу сделать красивую и продающую упаковку вашего бизнеса!

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