kettyartemova

Дизайнер инфографики

Здравствуйте Уважаемые поставщики!

Меня зовут Катя, и я - дизайнер инфографики!

? Создаю уникальный и неповторимый дизайн карточки Вашего товара.

? Делаю анализ конкурентов БЕСПЛАТНО и помогаю выделить Ваш товар на их фоне;

? Работаю быстро и качественно.

? Высылаю промежуточный вариант работы для согласования.

??Срок выполнения работы: от 1 до 3х дней ( в зависимости от сложности и объема работы).

?? Стоимость:??

??Главная карточка - 200р.

??2я и последующие - 150 р.

??3 круга правок - бесплатно

??4й круг правок и дальше - 50р.

??Визитка - 250 р.

??Прайс - 200 р.

??Предоплата - 50%??

Что требуется от вас:

? Фото товара

? Характеристики товара (размеры, назначение, особенности, и т. п.)

? Если есть, предпочтения в цвете, стиле оформления.

Для заказа и консультации пишите @Artemovaketty

Портфолио t.me/artemova_ketty

WhatsApp 89667020449

Буду рада сотрудничеству! ???????