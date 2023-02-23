kettyartemova

Екатерина kettyartemovakettyartemova
Здравствуйте Уважаемые поставщики!
Меня зовут Катя, и я - дизайнер инфографики!
? Создаю уникальный и неповторимый дизайн карточки Вашего товара.
? Делаю анализ конкурентов БЕСПЛАТНО и помогаю выделить Ваш товар на их фоне;
? Работаю быстро и качественно.
? Высылаю промежуточный вариант работы для согласования.
??Срок выполнения работы: от 1 до 3х дней ( в зависимости от сложности и объема работы).
?? Стоимость:??
??Главная карточка - 200р.
??2я и последующие - 150 р.
??3 круга правок - бесплатно
??4й круг правок и дальше - 50р.
??Визитка - 250 р.
??Прайс - 200 р.
??Предоплата - 50%??
Что требуется от вас:
? Фото товара
? Характеристики товара (размеры, назначение, особенности, и т. п.)
? Если есть, предпочтения в цвете, стиле оформления.
Для заказа и консультации пишите @Artemovaketty
Портфолио t.me/artemova_ketty
WhatsApp 89667020449
Буду рада сотрудничеству! ???????