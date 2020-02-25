keujdzfnfyz75

Транскрибация

Добрый день!

Предоставляю услуги по набору текста с аудио, видеозаписи, сканированных страниц - как рукописных, так и напечатанных.

Есть опыт.

Грамотное и качественное выполнение, индивидуальный подход к каждому покупателю.

Я ответственна, исполнительна и готова к продуктивному сотрудничеству. Гарантирую своевременное выполнение заданий.

Пишите. Буду рада сотрудничеству!