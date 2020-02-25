keujdzfnfyz75

Татьяна keujdzfnfyz75keujdzfnfyz75
48 летРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Транскрибация
Добрый день!
Предоставляю услуги по набору текста с аудио, видеозаписи, сканированных страниц - как рукописных, так и напечатанных.
Есть опыт.
Грамотное и качественное выполнение, индивидуальный подход к каждому покупателю.
Я ответственна, исполнительна и готова к продуктивному сотрудничеству. Гарантирую своевременное выполнение заданий.
Пишите. Буду рада сотрудничеству!
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