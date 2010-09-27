Виден со всех сторон
-В данный момент провожу социальный эксперимент над широким слоем населения в области востребованности его, в роли аппарата принимающего государственные решения. Интересующий вопрос: исследование уровня сознательности граждан. Область применения знания: политика/экономика.
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