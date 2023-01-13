Верстка сайтов HTML/CSS
https://github.com/keystas/portfolio
Занимаюсь версткой сайтов. Пишу понятный и читабельный код с соблюдением стандартов W3C.
Навыки:
- HTML5, CSS3
- SCSS/Less
- Верстка с макета Figma
- Адаптивная/Резиновая верстка
- Кроссбраузерность
- Оптимизация контента для быстрой загрузки сайта
- БЭМ/Pixel Perfect (по желанию заказчика)
- Тестирую сайт на баги
Погружаюсь в проект заказчика. Не пропадаю с радаров. Укладываюсь в сроки. Довожу до результата. Всегда готов к обсуждению и доработке проекта.
Я против войны в Украине!