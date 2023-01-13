Верстка сайтов HTML/CSS

https://github.com/keystas/portfolio

Занимаюсь версткой сайтов. Пишу понятный и читабельный код с соблюдением стандартов W3C.

Навыки:

- HTML5, CSS3

- SCSS/Less

- Верстка с макета Figma

- Адаптивная/Резиновая верстка

- Кроссбраузерность

- Оптимизация контента для быстрой загрузки сайта

- БЭМ/Pixel Perfect (по желанию заказчика)

- Тестирую сайт на баги

Погружаюсь в проект заказчика. Не пропадаю с радаров. Укладываюсь в сроки. Довожу до результата. Всегда готов к обсуждению и доработке проекта.