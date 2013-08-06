Контакты
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E-mail: kganker[AT]gmail[DOT]com
Skype: kganker
Ключевая информация:
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HTML и CSS (90%) всего не запомнишь. Имею достаточный опыт, чтобы верстать кроссбраузерные макеты любой сложности. Кроссбраузерная, Семантическая вёрстка, Основные принципы и технологии адаптивной (отзывчивой) вёрстки
JavaScript/NodeJS (90%) – VanillaJS, Jquery, MooTools, underscorejs, CoffeeScript, Express
Adobe Photoshop – Уверенные знания.
WordPress (80%) +Создание шаблонов
Опыт работы:
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Периодически делаю небольшие заказы на наработки вроде добавления JavaScript свистелок эффектов на существующие сайты. (Различная анимация менюшек, окошек, слайдеров, баннеров и.т.д )
Так же создавал браузерные мини игры на заказ. Скачать некоторые из них можно здесь: http://download.files.namba.kg/files/21347641
Так же занимался разработкой браузерных мини игр и HTML-вёрсткой. Последние работы ( http://indo.kg/ , http://maksfer.ru/ )
- Вёрстка из PSD Макета (IE7+)130 просмотров
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