HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, MooTools, Быстро, Дёшево, Качественно!!!

Контакты

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E-mail: kganker[AT]gmail[DOT]com

Skype: kganker

Ключевая информация:

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HTML и CSS (90%) всего не запомнишь. Имею достаточный опыт, чтобы верстать кроссбраузерные макеты любой сложности. Кроссбраузерная, Семантическая вёрстка, Основные принципы и технологии адаптивной (отзывчивой) вёрстки

JavaScript/NodeJS (90%) – VanillaJS, Jquery, MooTools, underscorejs, CoffeeScript, Express

Adobe Photoshop – Уверенные знания.

WordPress (80%) +Создание шаблонов

Опыт работы:

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Периодически делаю небольшие заказы на наработки вроде добавления JavaScript свистелок эффектов на существующие сайты. (Различная анимация менюшек, окошек, слайдеров, баннеров и.т.д )

Так же создавал браузерные мини игры на заказ. Скачать некоторые из них можно здесь: http://download.files.namba.kg/files/21347641

Так же занимался разработкой браузерных мини игр и HTML-вёрсткой. Последние работы ( http://indo.kg/ , http://maksfer.ru/ )