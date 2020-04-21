Хачатур Даниелян khachaturdanielkhachaturdaniel
26 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Занимаюсь созданием рекламных роликов, телепередачи, блоги, корпоративных, документальных и художественных фильмов.
Здравствуйте. Меня зовут Хачатур. В сфере видео-монтаж работаю с 2017 года.
В прошлом работал на Shirak TV телевидении, где занимался монтажом новостей и телепрограммы, в данный момент работаю на Delta TV в качестве видеооператора и видеоредактора.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- DeGar Tattoo Studio(Реклама для Инстаграм)105 просмотров
- Телепрограмма про Рок группы104 просмотра
- GARAGE - Tourists(Блог)85 просмотров