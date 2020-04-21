Занимаюсь созданием рекламных роликов, телепередачи, блоги, корпоративных, документальных и художественных фильмов.

Здравствуйте. Меня зовут Хачатур. В сфере видео-монтаж работаю с 2017 года.

В прошлом работал на Shirak TV телевидении, где занимался монтажом новостей и телепрограммы, в данный момент работаю на Delta TV в качестве видеооператора и видеоредактора.