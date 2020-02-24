Старший Frontend разработчик

Более 4 лет опыта работы во frontend. Обладаю большим опытом в построении адаптивного, доступного UI и разработке расширяемых, оптимизированных и поддерживаемых приложений корпоративного уровня. Способен работать в мульти-язычной команде. Заинтересован в современных веб технологиях и devops, люблю решать технические задачи. Я регулярно просматриваю курсы, читаю профессиональную литературу и разрабатываю домашние проекты для собственного роста и поиска новых, более эффективных решений для разрабатываемых продуктов.

Я также имею опыт работы в качестве технического frontend лидера в команде. Это также включает работы по проектированию и поддержке архитектуры, разработка и настройка CI и обучение frontend команды. Также имею достаточный опыт в full stack разработке: Клиент + Сервер приложения с использованием Node.js для рантайм и нативные андроид приложения с использованием React-Native.