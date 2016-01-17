khairetdinova

Образование:Уфимский государственный авиационный техническийуниверситет, Факультет информатики и робототехники, Финансы и менеджмент Профессиональные навыки:Степень владения ПК: опытный пользовательПрограммы с которыми работала: MSPowerPoint, MS Outlook, MS Office Word, MS Office Excel, ARIS.Знание иностранных языков: английский, со словарем Личные качества: тактичность, честность, вежливость,сообразительность, умение работать с большим объемом информации, наблюдательность,

хорошая память, умение расставлять приоритеты, навыки публичных выступлений,

клиентоориентированность, умение работать в команде, умение решать конфликтные

ситуации, умение вести переговоры, организаторские способности,

стрессоустойчивость, коммуникабельность, добросовестность, умение работать в

режиме многозадачности, усидчивость, стремление к профессиональному росту