I. Закачивать в Access (в уже имеющуюся таблицу) из 1С сведения о безналичных платежах в таблицу Payments, автоматически заполняя максимальное количество полей. II. Дополнительно (можем рассматривать как отдельную задачу) создать и использовать таблицу соответствия планов счетов управленческого ...
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- Базы данных5 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо организовать хранение электронных копий документов. Обеспечить защищенный доступ с распределением прав, удобный ввод новых документов со сканера и из существующих файлов. Также требуется ряд отчетов. Крайне желательна совместимость с Access, 1С. С интересом рассмотрим готовые ...Базы данных23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $5000
Требуется написать недорогую ($3000-5000) программу управленческого учета для консалтинговой финансовой-юридической компании. Желательна связь с бух учетом в 1С. Краткое ТЗ прилагается. пожалуйста, пишите на e-mail.Базы данных21 заявкаЗакрыт18 лет назад