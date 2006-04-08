khakhulin

Гость khakhulin

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Экспорт из 1С в Access безналинчных платежей

    I. Закачивать в Access (в уже имеющуюся таблицу) из 1С сведения о безналичных платежах в таблицу Payments, автоматически заполняя максимальное количество полей. II. Дополнительно (можем рассматривать как отдельную задачу) создать и использовать таблицу соответствия планов счетов управленческого ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Хранилище электронных копий бумажных документов

    Необходимо организовать хранение электронных копий документов. Обеспечить защищенный доступ с распределением прав, удобный ввод новых документов со сканера и из существующих файлов. Также требуется ряд отчетов. Крайне желательна совместимость с Access, 1С. С интересом рассмотрим готовые ...

    Базы данных23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна база данных управленческого учета. Москва.

    $5000

    Требуется написать недорогую ($3000-5000) программу управленческого учета для консалтинговой финансовой-юридической компании. Желательна связь с бух учетом в 1С. Краткое ТЗ прилагается. пожалуйста, пишите на e-mail.

    Базы данных21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад