I. Закачивать в Access (в уже имеющуюся таблицу) из 1С сведения о безналичных платежах в таблицу Payments, автоматически заполняя максимальное количество полей. II. Дополнительно (можем рассматривать как отдельную задачу) создать и использовать таблицу соответствия планов счетов управленческого ...