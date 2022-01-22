khalidam31

Ильякова ХАЛИДАМ

Я имею два высших образования (педагогическое ). Работаю в школе , преподаю русский язык и литературу . В настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Имею опыт работы в банке .Дисциплинированная, ответственная, коммуникабельная, пунктуальная. Люблю чистоту и порядок во всем. Стремлюсь к постоянному развитию. Очень люблю читать. Моя любимая героиня- Скарлетт Охара ( "Унесенные ветром" - М. Митчелл)

Всегда следую к своей цели. Стараюсь качественно и своевременно выполнять работу. Умею быстро принимать решения и нести ответственность за принятые на себя обязательства.