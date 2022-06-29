khalilov

Назим Халилов khalilov

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
frontend developer

Стек работ:

Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":
  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 89+, Firefox 86+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 14.4+, Opera 74+, Yandex 21.2+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 4,5
  • Flexbox
  • LESS/SCSS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
AndroidiOSBootstrapjQuerySCSS