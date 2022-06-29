frontend developer
Стек работ:Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 89+, Firefox 86+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 14.4+, Opera 74+, Yandex 21.2+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 4,5
- Flexbox
- LESS/SCSS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Я против войны в Украине!