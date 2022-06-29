frontend developer Стек работ: Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА": HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 89+, Firefox 86+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 14.4+, Opera 74+, Yandex 21.2+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 4,5

Flexbox

LESS/SCSS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Адаптация / внедрение плагинов.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Использование спрайтов.

Реализация pixel perfect.

Комментарии. AndroidiOSBootstrapjQuerySCSS Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":

Я против войны в Украине !