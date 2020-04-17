Ну вот, моя душа захотела творчества

Доброго времени суток! Меня зовут, Балжан! Что в переводе с казахского означает "сладкая душа(бал-мёд). Я это к чему? Как говорится, имя на многое влияет же. Ну вот, моя душа захотела творчества. Без творчесто все бы было иначе , но в мире без творчества вряд ли бы я захотела бы жить... Творчество - это состояние души! Я - по проффессии журналист-редактор. Умею и люблю работать с текстами. Если вам нужен творческий подход, сделаю как надо!

Как фрилансер, предлагаю услуги копирайтера, перепечатка текстов, транскрибация любых сложностей.