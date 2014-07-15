khamatdinova

Екатерина khamatdinova

 
32 годаРоссия/Иркутск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Перевод с английского языка, выполнение заданий. Составление БДР
Копирайтинг
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга