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Екатерина
khamatdinova
khamatdinova
32 года
Россия
/
Иркутск
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
Перевод с английского языка, выполнение заданий. Составление БДР
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
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