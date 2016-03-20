Рад видеть Вас на этой скромной странице!

Приветствую тебя, мой дорогой гость!

Я очень рад, что Вы зашли сюда. Сразу скажу, что я имею не малый опыт работы в сфере копирайтинга.

Тематики моих статей многообразна, но не обширна. А именно: Строительство и Ремонт, Авто-тематика, Описание товаров, Недвижимость и про Бизнес.

Все заказчики, с которыми я работал, оставались довольными и обращались заново. Я надеюсь и, что Вы тоже не проигнорируете меня и дадите шанс показать Вам свои навыки.

Давайте сотрудничать!!

С уважением, Илдар!