kharkovartem

PR-специалист, копирайтер, журналист

Если вы ищите профессионального копирайтера/журналиста с широким кругозором и большим опытом работы (полный перечень портфолио включает сотни статей, обзоров, аналитических работ, исследований), то вы его нашли. С достаточного раннего возраста работал в сфере IT в качестве редактора, руководителя, автора материалов для различных проектов рунета. Имел честь встречаться и иметь постоянные контакты с основными игроками рынка IT и компьютерных комплектующих. Выполнял заказы по созданию текстов, проведению PR-кампаний для крупных российских/западных компаний.

Вне зависимости от того, какой текст вам нужен (SEO-текст, обзор, технический материал, новость, пресс-релиз, аналитика), я готов выполнить работу быстро и качественно.

7 лет в сфере копирайтинга.

Тексты и статьи:

- Автор статей для ведущих проектов рунета в сфере IT;

- Автор публицистических и аналитических материалов в сфере бизнеса, экономики, социологии

- Классический копирайтинг;

- Глубокий (до 100% уникальности текста)/сложный рерайтинг;

- SEO копирайтинг;

- Написание пресс-релизов и рекламных материалов;

- Контент-менеджмент;

- Полный спектр работ по подготовке текстовых материалов, верстке, редактированию, контролю стиля.

В ходе своей деятельности работал в различных проектах, но наиболее значительными считаю:

IT - 3dnews.ru, hwtech.ru, modnews.ru

Венчур, финансы - Rosinvest

Публицистика - velkerblog.ru, newsland.ru.

Обо мне:

Способен быстро самостоятельно осваивать большие объемы информации, решать любые задачи в кратчайшие сроки и принимать решения в сложных ситуациях. Креативен, творчески подхожу к работе, ответственен, коммуникабелен, аккуратен. Всегда достигаю поставленных целей.

Приоритеты:

Самообразование, карьерный рост, расширение компетенций, поиск партнеров.