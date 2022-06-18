kharlamov_vlad

Я Владислав - студент 2-го курса университа ИТМО. Программированием увлекаюсь со старших классов школы - и поэтому я здесь.

Мои навыки: работа с вёрсткой из макетов Figma (html, css, js; с React знаком только на уровне простых учебных проектов), работа с парсингом данных на python3 (преимущественно на Beautiful Soap), разработка серверной логики на python3 (Django + Django REST Framework, Flask).