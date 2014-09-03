Редактор, корректор, переводчик, рерайтер, автор статей

Опыт работы:

2005-2013 главный корректор газеты "Великая Эпоха": http://www.epochtimes.ru/pechatnoe-izdanie/ (сократили в связи с приостановкой публикации данного издания)

Автор нескольких статей в том же издании, например:

http://www.epochtimes.ru/content/view/40575/75/

http://www.epochtimes.com.ua/ru/movies/movies/shaln-e-dengy-78543.html

- опытный пользователь ПК (в т.ч. Adobe Photoshop, Corel Draw - базовые знания);

- высокая скорость печати – 400-450 зн./мин (300 зн/мин латиницей);

- отличное знание русского языка;

- навыки написания статей и рерайтинга;

- отличные организаторские способности;

- умение выстраивать коммуникации и разрешать конфликты;

- умение работать с большим объемом информации и вести несколько дел одновременно.

- могу загрузить статью и фото на сайт с админки