Опыт работы:
2005-2013 главный корректор газеты "Великая Эпоха": http://www.epochtimes.ru/pechatnoe-izdanie/ (сократили в связи с приостановкой публикации данного издания)
Автор нескольких статей в том же издании, например:
http://www.epochtimes.ru/content/view/40575/75/
http://www.epochtimes.com.ua/ru/movies/movies/shaln-e-dengy-78543.html
- опытный пользователь ПК (в т.ч. Adobe Photoshop, Corel Draw - базовые знания);
- высокая скорость печати – 400-450 зн./мин (300 зн/мин латиницей);
- отличное знание русского языка;
- навыки написания статей и рерайтинга;
- отличные организаторские способности;
- умение выстраивать коммуникации и разрешать конфликты;
- умение работать с большим объемом информации и вести несколько дел одновременно.
- могу загрузить статью и фото на сайт с админки