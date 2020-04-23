Adobe Photoshop, Microsoft office Word, Excel, Контент-менеджер
Adobe Photoshop. Редактирование изображений, фотографий, цветокоррекция,вырезка изображения, подмена фона. Обработка с помощью фильтра.
Microsoft office Word, Excel (не сложные таблицы с формулами расчета).
Контент-менеджер,рерайтер удаленно.
Опыт посозданию сайтов uCoz.
WordPress.
Работаю 15 часов в сутки. (на связи). Можно в ночное время.Аккуратность гарантирую. Оплата по договоренности.
Портфолио
- Фотомонтаж, цветокоррекция, вырезка изображения.122 просмотра
- Фотомонтаж, цветокоррекция, вырезка изображения.115 просмотров
- Фотомонтаж, цветокоррекция, вырезка изображения.114 просмотров
- Фотомонтаж, цветокоррекция, вырезка изображения.122 просмотра
- Adobe Photoshop.Редактирование с помощью фильтра.107 просмотров
- Фотомонтаж, цветокоррекция, вырезка изображения.127 просмотров
- Adobe Photoshop. Вырезка изображения.129 просмотров
- Adobe Photoshop.Редактирование с помощью фильтра.125 просмотров