Adobe Photoshop, Microsoft office Word, Excel, Контент-менеджер

Adobe Photoshop. Редактирование изображений, фотографий, цветокоррекция,вырезка изображения, подмена фона. Обработка с помощью фильтра.

Microsoft office Word, Excel (не сложные таблицы с формулами расчета).

Контент-менеджер,рерайтер удаленно.

Опыт посозданию сайтов uCoz.

WordPress.

Работаю 15 часов в сутки. (на связи). Можно в ночное время.Аккуратность гарантирую. Оплата по договоренности.