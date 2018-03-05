Переводчик китайского и английского языка, автор статей

Образование: Новосибирский государственный университет, Гуманитарный факультет, кафедра Востоковедения

Письменный перевод с китайского/английского языков на русский. Опыт работы рерайтером и автором статей о Китае, китайском языке и китайской культуре. Опыт художественного перевода с китайского языка (проект 神魔系统), опыт технического перевода (химическая, медицинская тематика). Владение средствами MS Office, SDL Trados, Adobe Photoshop.

Стоимость перевода договорная, в зависимости от сложности перевода